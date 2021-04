Ubisoft chce rozšířit vesmír Assassin’s Creed. Zaměří se na asijské publikum

20. 4. 2021 12:46 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sérii Assassin’s Creed už od jejích počátků netvoří jen hry, ale taky knížky, komiksy či filmy. Ubisoft chce nyní objem doprovodného obsahu ještě zvětšit a s magazínem Game Informer se podělil o seznam knih, komiksů a podcastů, kterými plánuje asasínské univerzum v nejbližší době obohatit a fanouškům jimi ukrátit čekání na oznámení nové hry.

Knížek se chystá hned šestnáct. Nejdřív tu máme trilogii Assassin’s Creed Fragments, jejíž první díl vás zavede do Japonska v 19. století, druhý do Skotska ve 13. století a ten třetí se má odehrávat ve Francii v 17. století.

Knižní série Assassin’s Creed: The Jade Seal Collection má mít dílů rovnou deset a pojednává o významných postavách čínské historie od dynastie Čou až po Ming. Ústředními postavami budou císaři, bojovníci, básnici, filozofové i obyčejní dvořani.

Poslední chystanou knižní trilogií je Assassin’s Creed: The Ming Storm od čínského autora Jena Lej-šenga. Její hlavní hrdinkou bude Shao Jun, kterou si můžete pamatovat z Assassin’s Creed Chronicles: China. První kniha má vyjít letos v létě. Na její motivy vyjde také speciální rozhlasová hra Turbulence in the Ming Dynasty s čínskými dabéry včetně herečky Liu Jen.

Preferujete spíš hodně obrázků a málo textu? Ubisoft připravuje hned několik sérií pro fanoušky západního i východního stylu komiksu. Třeba Assassin’s Creed Dynasty je čínská manhua o asasínovi jménem Li E, který se snaží uchránit dynastii Tang před občanskou válkou. První svazek vyjde elektronicky 1. září 2021.

Také Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers je manhua a vypráví příběh dvou vikinských bratrů nedlouho před událostmi poslední hry. V elektronické verzi se pokrevní bratři vydají na cestu 28. června 2021.

Assassin’s Creed: Blade of Shao Jun je pro změnu mangou o výše zmíněné Shao Jun z Chronicles, ale mimo jejího příběhu zasáhne také do linky ze současnosti – vypráví totiž o náctileté Lise, která se chytí do pasti nechvalně proslulé organizace Abstergo.

Vlastní komiks chystá letos na podzim také francouzské vydavatelství Glénat Editions. Bude vyprávět o nepravděpodobném spojenectví asasína a mnicha a jejich cestě z Ravensthorpe na skotské výšiny.

Dark Horse Comics už zítra vydává tištěnou verzi komiksu Assassin’s Creed: Valhalla Song of Glory, který předchází událostem hry z loňského roku. Pokud vás tedy zajímá, co Eivor a Sigurd dělali ještě předtím, než se vydali hledat půdu a slávu do Anglie, je Song of Glory komiks pro vás.

Chystá se také zatím bezejmenný korejský webtoon (druh komiksu uzpůsobený čtení na mobilních zařízeních) o Edwardu Kenwayovi, který přímo naváže na děj Assassin’s Creed IV: Black Flag. A jestli jste se v moři nového doprovodného obsahu ztratili, Ubisoft na zítřek chystá spuštění speciálního webu s rozcestníkem.

Snaží se Ubisoft jen zaujmout asijské publikum, nebo se dle množství komiksů, knížek a hraných podcastů příští díl Assassin’s Creed vydá do Číny? Těžko říct – fanoušci po východních zasazeních volají dlouhé roky, třeba vytouženého Japonska se ale v rámci série zatím nedočkali. Pokud tedy nepočítáme konkurenční Ghost of Tsushima...