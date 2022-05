Tvůrci Spec Ops: The Line se připravují na vydání free-to-play střílečky The Cycle: Frontier

27. 5. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po čtyřech letech od oznámení se sci-fi střílečka The Cycle: Frontier konečně dočká svého plnohodnotného vydání. Studio Yager stojící za hrami Yager, Spec Ops: The Line a Dreadnaught v průběhu let testovalo svůj další titul spolu s komunitou v rámci betatestování, kterého se dohromady zúčastnilo na 900 tisíc hráčů, ale už za pouhé dva týdny se The Cycle: Frontier otevře úplně všem.

8. června započne na Steamu a v Epicu takzvaná předsezóna, než se 22. června spustí první skutečná sezóna s vlastními odměnami a navázaným season passem. Nikdo vás ale nebude nutit utrácet, jelikož The Cycle bude free-to-play.

Hra se odehrává na planetě Fortuna III, která ukrývá obrovská bohatství, ale také četná nebezpečenství. Ze své základny se budete snášet na její povrch a pídit se po cenných zdrojích, zatímco vás bude ohrožovat místní fauna a ostatní hráči. S těmi můžete spolupracovat nebo je vraždit, to je čistě na vás a na nich.

Zajímavost hry pramení z jejího názvu. Planeta si prochází jakýmisi cykly, které jsou nemilosrdné, a pokud se vám včas nepodaří evakuovat do své základny, žádný lup si neodnesete. V opačném případě si v bezpečí základny s pomocí nasbíraných zdrojů vylepšíte výbavu, abyste si v dalším cyklu odnesli ještě více.

Ve hře nebudou chybět ani různé frakce a systém reputace, který vás odmění novými možnosti v boji. Tvůrci zároveň hovoří o perzistentním světě a téměř okamžitém matchmakingu, ale teprve 8. červen ukáže, zda se jen nechvástají. Uvidíme, zda The Cycle: Frontier nějak výrazněji rozčeří vody multiplayerových stříleček. Ale co se nových her týče, v červnu žádná konkurence nehrozí.