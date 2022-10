Tvůrci Sniper Ghost Warrior nastínili plány do budoucna. Spolupracují i s Čechy

26. 10. 2022 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Polské studio CI Games určitě znáte díky sérii stříleček Sniper Ghost Warrior a soulsovce Lords of the Fallen, jejíž druhý díl je právě teď ve vývoji. Představitelé studia nedávno svým investorům nastínili, co mohou čekat v následujících pěti letech, a díky webu Videogames Chronicle to víme i my.

Už i na CI Games dolehla tíha dlouhotrvajícího trendu her s dlouhodobou podporou, a proto se od interního týmu Underdog Studio, který měl dosud na starosti značku Sniper Ghost Warrior, v budoucnu dočkáme prémiové PvE taktické střílečky s kódovým označením Project Scorpio. Studio ji plánuje podporovat obsahem dlouho po vydání.

Neznamená to ale, že by byl konec se sérií Sniper Ghost Warrior. Značka jen bude svěřena novému partnerskému studiu, kterému budou vypomáhat původní Underdog Studio. Pro sniperskou střílečku by to s trochou štěstí mohlo znamenat svěží vítr do plachet.

CI Games dále poukázalo na novou značku pod kódovým označením Project Survive, která je z řad survivalů a vyvíjená v Unreal Enginu 5. Pro nás je důležité hlavně to, že na této hře spolupracuje externí studio Batfields, tedy Češi zodpovědní za akční sérii Dead Effect.

Budoucnost studia zní jistě zajímavě, přičemž nejbližší novou hrou by měla být The Lords of the Fallen, které bychom se měli dočkat v příštím roce.