Konečně se ukázalo pokračování soulsovky Lords of the Fallen

23. 8. 2022 21:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dlouhých osm let po vydání jednoho z prvních vážnějších konkurentů série Dark Souls zvaného Lords of the Fallen jsme během show Opening Night Live dostali první trailer roky vyhlíženého pokračování.

Hra dosud známá jako Lords of the Fallen 2 byla přejmenovaná na velmi matoucí název The Lords of the Fallen, v němž oproti názvu první hry je akorát jedno „The“ navíc (a původní hra již byla na Steamu pro jistotu přejmenovaná na Lords of the Fallen 2014, proč si to vývojáři sami způsobují?).

Určitě se podívejte na atmosférický trailer výše a na následujících řádcích si shrneme první prozrazené informace o hře. Jednou z nich, vlastně první z nich, je velikost herního světa, který ten z původní hry překonává víc než pětkrát.

Ještě aby ne, když jde ve skutečnosti o dva paralelní světy – říši živých a říši mrtvých. Mezi nimi budete cestovat s pomocí prapodivné lucerny, kterou můžete zahlédnout v traileru. A je otázka, o jak moc dobrovolné cestování půjde. Do říše mrtvých se totiž vydáte ve chvíli, kdy, no, umřete… A cestu zpátky do říše živých si budete muset vybojovat v ještě těžší výzvě.

V The Lords of the Fallen se vtělíte do jednoho z legendárních Temných křižáků se schopnostmi jedné z devíti tříd a na vašich bedrech spočine povinnost porazit démonického boha Adyra, který byl již kdysi dávno svržen, ale kdosi zajistil jeho vzkříšení.

Poslední zajímavostí je možnost hry více hráčů. Kampaní můžete projít sami, ale stejně tak se můžete spojit s jedním kamarádem pro online kooperaci. A další hráči vás v rámci multiplayeru mohou dokonce ohrožovat!

The Lords of the Fallen vyjde příští rok na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S.