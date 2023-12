Tvůrci Skyrim Together ruší chystaný multiplayer pro Starfield. Hra si ho nezaslouží

12. 12. 2023 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tým modderů stojící za loňským Skyrim Together, což je rozšíření pro The Elder Scrolls V, díky kterému můžete jinak singleplayerové dobrodružství hrát s přáteli, přestal pracovat na obdobném multiplayerovém modu pro Starfield.

Moddeři oznámili zároveň začátek i konec projektu Starfield Together na svém Discordu. Úkol by to přitom nemusel být tak náročný, podle slov jednoho ze členů týmu se zhruba 70 % kódu ze Skyrim Together dalo použít coby základ i pro multiplayerový režim pro mezihvězdné RPG. Má to ale jeden háček: Nová hra od Bethesdy si to podle něj nezaslouží.

„Ta hra je nudná, mdlá a chybí jí hlavní přednost předchozích her od Bethesdy, tedy průzkum živého, ručně vytvořeného světa,“ stěžuje si modder. „Nedám své srdce a duši do modu pro hru tak průměrnou, jako je tahle.“

Zároveň dodává, že ačkoliv pro Starfield Together existuje bytelný základ, dokončení modu by stále zabralo stovky hodin práce a momentálně nemá žádnou hratelnou verzi. Pokud by se do multiplayeru pro Starfield na existujícím kódu chtěl pustit někdo jiný, nabízí rozpracovanou verzi jako open source.

Sci-fi RPG Starfield vyšlo letos v září. Šlo o nejúspěšnější start hry v historii Bethesdy, během prvních tří týdnů se do vesmíru vydalo přes 10 milionů hráčů a hráček.

zdroj: vlastní video redakce

Šéf Xboxu Phil Spencer se na začátku prosince nechal slyšet, že si hru od vydání vyzkoušelo přes 12 milionů lidí a že jde pořád o jeden z deseti nejhranějších titulů od studií Microsoftu. Očekává přitom, že bude mít Starfield ještě delší životnost než Skyrim, a to díky DLC i modderské komunitě. Tak uvidíme, jestli se do multiplayerového modu příště pustí někdo, jehož času je nové sci-fi dobrodružství hodno.