Tvůrci A Way Out a It Takes Two lákají na svou novou hru

16. 4. 2024 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Švédské studio Hazelight letos v listopadu oslaví desáté výročí od založení. Jeho zakladatel Josef Fares se na herní scéně etabloval adventurou Brothers: A Tale of Two Sons ještě pod hlavičkou Starbreeze Studios, na vlastní pěst ve spolupráci s vydavatelstvím Electronic Arts pak vytvořil kooperativní kousky A Way Out a It Takes Two.

Druhá jmenovaná prodala k letošnímu březnu 16 milionů kopií a nejen komerční úspěch značí, že se v nezávislém stockholmském studiu skrývá obří potenciál. S tím samozřejmě přichází i zvědavost, co mají Fares a jeho parta v plánu dál – oficiální twitterový účet studia Hazelight teď napovídá, že samozřejmě pracují na nové hře. Konkrétního oznámení se prý dočkáme ještě v letošním roce.

„Zatraceně, to je ale nostalgie vidět Josefa, jak tehdy v březnu 2014 přebíral cenu BAFTA za Brothers: A Tale of Two Sons,“ komentuje tweet přiložený obrázek a dodává, že právě úspěch příběhu dvou bratrů, který se letos dočkal remaku, se posléze zasloužil o založení studia Hazelight.

In November we’re celebrating the 10th anniversary of Hazelight!



Damn it’s nostalgic looking back at Josef accepting a Bafta for Brothers - A Tale of Two Sons back in March 2014.

The crazy success of that game is why he founded Hazelight soon after!



„Jasně, pracujeme na nových (a fakt skvělých) věcech, o kterých vám víc řekneme v průběhu letošního roku. Ale teď se chceme ohlédnout do minulosti a ukázat vám některé dříve neviděné momentky, které nás přivedly až sem,“ vysvětluje oficiální twitterový účet Hazelight se záměrem se pod hashtagem #HAZE10 oddávat vzpomínání na uplynulou dekádu a důležité okamžiky studia. Nezbývá než doufat, že jejich nová hra bude minimálně stejně skvělá jako ty předchozí.