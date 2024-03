Gaučová kooperace It Takes Two prodala 16 milionů kusů

Josef Fares a jeho studio Hazelight Studios mají důvod k oslavám. Jejich kooperativní akční adventura It Takes Two včera oslavila třetí narozeniny, a při té příležitosti se autoři na sociálních sítích pochlubili nad očekávání skvělými výsledky. Hra totiž zvládla prodat 16 milionů kusů, což znamená, že si ji zahrálo přes 30 milionů lidí (It Takes Two se dá hrát výhradně v kooperaci dvou hráčů).

Titul získal ocenění za nejlepší hru roku na The Game Awards 2021, v plánu je dokonce filmová adaptace s Dwaynem Johnsonem. Podle reakcí pod tweetem bychom se navíc už brzy měli dočkat odhalení nového projektu Hazelight Studios.

Today is not only the three year anniversary for #ItTakesTwo…

The game has now sold over 16 MILLION units!!!

Mind-blowing that over 30 million fans have now played it, love you all so much ❤️



What a way to start off a very exciting year… pic.twitter.com/nQCnDQTQa0