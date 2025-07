Tvůrce Uncharted a The Last of Us zakládá nové herní studio v Japonsku

10. 7. 2025 9:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Veterán studia Naughty Dog Vinit Agarwal, který se podílel na vývoji her ze sérií Uncharted a The Last of Us, oznámil zásadní životní rozhodnutí: Stěhuje se do Japonska, kde zároveň zakládá vlastní herní studio. Informaci sdílel na sociálních sítích se stručným vzkazem: „Zítra se stěhuju do Japonska. A navíc zakládám herní studio – více podrobností brzy!“

Agarwal strávil v Naughty Dog přes deset let, během kterých se do titulků zapsal jako jeden z klíčových tvůrců dvou nejvýraznějších značek studia. Jeho posledním velkým projektem byla plánovaná samostatná multiplayerová hra ze světa The Last of Us, která se však v roce 2023 nevyhnula škrtům a byla bez náhrady zrušena. Studio tehdy uvedlo, že nechce sklouznout k tomu, aby pracovalo jen na hrách jako službách.

Už dříve se ovšem Agarwal na sociálních sítích vyjádřil, že navzdory zrušení projektu se multiplayeru nevzdává: „To je to, co mě opravdu baví,“ napsal. Naznačil tak, že jeho nové studio se pravděpodobně bude ubírat právě tímto směrem. Zatím však nezveřejnil konkrétní informace o připravovaném debutu nebo složení svého nového týmu.

Když Agarwal v lednu letošního roku oznámil odchod z Naughty Dog, na sociální síti LinkedIn poděkoval kolegům i mentorům, mezi nimiž padla jména jako Robert Cogburn, Erin Daly, Bruce Straley, Neil Druckmann nebo Evan Wells. Z této pětice dnes ve studiu zůstává už jen Neil Druckmann, který pracuje na novém sci-fi Intergalactic: The Heretic Prophet. Podle dostupných informací by se v něm měl věnovat tématům víry a náboženství.

Založení nového studia v Japonsku od tvůrce, který se podílel na několika z nejikoničtějších titulů poslední dekády, vzbuzuje minimálně zvědavost. Zda se mu na úspěšnou minulost povede navázat, se nicméně ukáže až v příštích letech. Každopádně jsme o Agarwalovi zřejmě neslyšeli naposledy.