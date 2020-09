Tvůrce John Wick Hex vylepšuje klasickou karetku v The Solitaire Conspiracy

23. 9. 2020 10:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Bithell Games pojmenované po svém zakladateli Miku Bithellovi má na originální náměty čich. V minulosti vás mohlo zaujmout například plošinovkou Thomas Was Alone nebo úplně naposledy pozoruhodnou akčně-taktickou hrou John Wick Hex. A i jeho další počin The Solitaire Conspiracy nehodlá být ničím obyčejným.

V základu jde o velmi známou hříčku, která byla kdysi běžnou součástí Windowsů – karetní hru pro jednoho hráče zvanou Solitaire. Ale Bithell ji oblékl do kyberpunkového hávu, zasadil do světa špiónů a navrch přidal ještě příběh.

Výsledkem je stará známá hratelnost okořeněná speciálními schopnostmi některých karet (agentů). Příběhu budete naslouchat v hraných cutscénách, takže se The Solitaire Conspiracy dá zařadit i mezi FMV hry. Hlavními protagonisty jsou internetová celebrita Greg Miller a herec/stand-up komik Inel Tomlinson.

Kromě příběhové kampaně si můžete dát i ničím nerušený skirmish, nebo naopak velmi hektickou časovku. Každopádně nemá jít o nic velkého, jen třetí v pořadí malých her studia Bithell Games, které mezi tím dělá na něčem větším. A můžete se těšit na soundtrack od Jona Everisty, který má na kontě kousky jako BattleTech a Shadowrun.

The Solitaire Conspiracy na rozdíl od předchozích her studia nevychází okamžitě spolu s oznámením, protože se tvůrci protentokrát rozhodli vybudovat alespoň nějaký hype a nasbírat wishlisty (Covid s filozofií studia zamával). Na špionský, kyberpunkový solitaire dojde řada 6. října na počítačích.