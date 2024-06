Tvůrce Falloutu Tim Cain se vyjadřuje k možnosti práce na dalším dílu

26. 6. 2024 13:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Tim Cain je jedna z těch nenápadných herních legend, která sice neoplývá takovým všeobecným věhlasem jako někteří jeho kolegové, ale v průběhu své více než třicetileté kariéry nám dal například Fallout, Arcanum nebo třeba Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Cain má svůj vlastní kanál na YouTube, kde často podrobně popisuje detaily herního vývoje, vzpomíná na své starší projekty, případně radí lidem, kteří by se sami rádi do tohoto odvětví dostali. V jednom z posledních dílů zodpovídal dotaz, zda by ještě někdy chtěl pracovat na značce Fallout.

Odpověď je poněkud komplikovaná a rozhodně doporučuju, abyste se podívali na celé video (a začali odebírat jeho kanál), ale ve zkratce se dá říct, že hlavní podmínkou by byly výrazné inovativní prvky. Tim Cain ve videu říká, že ho při vybírání projektů nejvíce láká práce na něčem, co dosud nedělal, a upozorňuje, že v minulosti opakovaně odmítal dobře placené pozice ve vývoji her, které tohle kritérium nesplňují.

Pokud by tedy potenciální pátý Fallout měl vznikat s ním na palubě, nestačilo by mu pár nových perků a zbraní, hra by musela být v něčem velmi odlišná od svých předchůdců. S trochou kyselé ironie se tedy dá říct, že pokud bude jakýkoli příští Fallout dělat Bethesda, návratu Tima Caina se určitě nedočkáme.