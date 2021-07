Tuzemský tým připravuje nový horor, potěší českým dabingem

20. 7. 2021 11:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Horor nemá v českých hrách nijak závratnou tradici, strašidelné hry byste patrně dokázali spočítat na prstech jedné ruky. Mírně se o něj otřela klasická adventura Posel smrti, pamětníci si vybaví nadějné (a následně otřesné) Bloodline od Zima Software z roku 2004 a všichni si nejspíš vzpomeneme na loňské Someday You'll Return, jehož nejstrašidelnějším aspektem bylo množství upirátěných kopií.

Změnit by to ale mohl chystaný debut studia Apper Interactive s názvem Sleepy Visitor. Tento horor viděný z pohledu první osoby se představil prvním teaserem, z něhož si můžete udělat představu o tom, na jakou grafickou kvalitu a atmosféru tým cílí. Tisková zpráva pak hovoří o celé řadě herních mechanismů, které si hra půjčuje ze skutečného světa. Poněkud tajemně dodává, že díky nim může být hra složitější, nebo jednodušší, v závislosti na schopnostech hráče.

Bohužel jsme se o hratelnosti nic dalšího nedozvěděli, autoři na svém webu nastiňují aspoň příběh. Odehrávat by se měl v 50. letech minulého století v Kalifornii, v hlavní roli se představí opravář kotlů Chris. Jednoho dne je zavolán do starého domu, který se stane dějištěm děsivých událostí. Při pokusu o útěk bude mít Chris neustálý pocit, že jej někdo sleduje, velmi pravděpodobně by to mohla být stařena, jež ho pod záminkou opravy kotle pozvala.

Víme také, že nepůjde o nijak závratně dlouhý zážitek. Autoři upozorňují, že plánovaná délka hry činí dvě hodiny, možná bude o něco delší. Tato nejistota je nicméně poněkud zvláštní s ohledem na to, že Sleepy Visitor má vyjít už letos.

Pro tuzemské hráče je asi nejlákavější zprávou přítomnost českého dabingu. V tuto chvíli není známé jeho obsazení, Apper Interactive slibuje i anglické znění a české, polské nebo anglické titulky. Více bychom se o hře měli dozvědět z chystaného delšího traileru.