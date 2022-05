Tiny Tina’s Wonderlands se prodává nad očekávání. Red Dead i GTA nadále rostou

17. 5. 2022 10:21 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelský gigant Take-Two zveřejnil finanční výsledky (via Games Industry) za poslední čtvrtletí i celý fiskální rok, čímž se nám nabízí pohled nejen na úspěšnost nových i starých titulů, ale i lehký nástin toho, co čekat od blízké budoucnosti.

Společnost se nejprve zaměřila na poslední fiskální čtvrtletí končící letošním březnem, během nějž překonaly očekávání všechny tyto tituly: WWE 2K22, Tiny Tina's Wonderlands, Red Dead Redemption II a Grand Theft Auto V.

U prvních dvou sice nedostáváme konkrétní čísla, ale wrestling se během prvních čtyř týdnů prodával lépe než jeho dva předchůdci a Tiny Tina měla nejlepší start nové série za poslední léta. Během uplynulého čtvrtletí se prodal další 1 milion kopií hry Red Dead Redemption II, čímž se její celkové prodeje vyšplhaly na 44 milionů a jde údajně o druhou nejprodávanější hru ve Spojených státech v posledních pěti letech. Prodeje celé série jsou teď na 67 milionech.

GTA V sice předčilo očekávání Take-Two, co se prodejů nové next-gen verze týče, ale na obvyklých prodejích se to zjevně nijak nepodepsalo. Za uplynulý kvartál se prodalo 5 milionů GTAček, což platí pro každé čtvrtletí od vypuknutí pandemie. Celoživotní prodeje této jedné hry jsou nyní na astronomických 165 milionech.

Poslední hrou, kterou vydavatel zmiňuje a která podle všeho nepřekonala očekávání firmy, je NBA 2K22. Té se dosud prodalo 10 milionů kopií, a překonala tak svého předchůdce, ale jen o kousek.

Dále společnost zabrousila do svých výdělků a predikcí na aktuální fiskální rok. Zatímco tržby společnosti za poslední fiskální rok vzrostly oproti předchozímu období o 11 % na 22 miliard korun, čistý zisk naopak klesl o pořádných 49 % na 2,6 miliardy.

Pro aktuální finanční období Take-Two predikuje čtyřnásobný nárůst v tržbách a dvojnásobný nárůst čistého zisku. Vychází z očekávání dalších prodejů všech výše zmíněných her, ale i chystaných novinek Midnight Suns, Kerbal Space Program 2, The Quarry a návratu golfu PGA Tour 2K23. Jinými slovy, všechny tyto hry by měly vyjít do konce března příštího roku.