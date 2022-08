THQ Nordic připravuje novou hru na motivy seriálu South Park

15. 8. 2022 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Seriál South Park předevčírem oslavil neuvěřitelných 25 let od vysílání první epizody a prozatím to nevypadá, že by jeho tvůrci, Matt Stone a Trey Parker, měli v plánu jeho konec.

Kromě pětadvaceti sezón a celovečerního filmu má značka na svém kontě i celou řadu her. Skuteční pamětníci si vzpomenou třeba na South Park Rally, v posledních letech se ale hovoří především o dvojici RPG South Park: The Stick of Truth a South Park: The Fractured But Whole. Oba tituly vydávala společnost Ubisoft, nyní to ale vypadá, že sprostí školáci nalezli nový domov.

Na konci páteční showcase THQ Nordic se totiž objevil kratičký teaser na nový projekt opatřený značkou South Park. Prozatím o něm nevíme vůbec nic, oznámení proběhlo po uzavření oficiálního programu a spokojilo se jen se zobrazením loga South Park Digital Studios s krátkým zvukovým klipem. Skuteční fajnšmekři snadno rozpoznali scénu, v níž Randy Marsh vyloučí patrně největší stolici na světě, pro potřeby oznámení nové hry je tedy zvukový doprovod ideální.

Zatímco první moderní South Park (Stick of Truth z roku 2014) pro Ubisoft vyrobilo studio Obsidian Entertainment, pokračování už dělalo přímo sanfranciské interní studio vydavatele. O tom, že vzniká nová hra na motivy South Parku, jsme už informovali zhruba před rokem, tehdy na základě informací Bloombergu. Z publikovaného inzerátu s nabídkou práce zase tušíme, že nový South Park poběží na Unreal Enginu a bude obsahovat multiplayer.

Termín vydání ani platformy, na kterých nový South Park vyjde, zatím neznáme. Už nyní se ale těšíme na pořádnou nálož toaletního humoru a nesmlouvavé satiry.