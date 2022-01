Vzniká nový herní South Park. Pravděpodobně s důrazem na multiplayer

11. 1. 2022 14:11 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Letos uplyne už pět let od vydání South Park: The Fractured But Whole, superhrdinského pokračování South Park: The Stick of Truth z roku 2014. A ačkoli se v obou případech jednalo o velmi vydařené počiny, o žádném dalším pokračování se prozatím nemluví. Značka South Park nicméně zřejmě neleží ladem.

Vyplývá to z inzerátu s nabídkou práce ve studiu Question Games. To hledá hlavního level designera pro hru na motivy South Parku vznikající v Unreal Enginu. Podmínkou jsou dřívější zkušenosti s multiplayerovými hrami. Ačkoli se jedná o začínající malý tým, skládá se ze zkušených vývojářů, kteří mají za sebou práci na široké paletě AAA projektů, mezi nimiž figurují i dvě starší South Park hry.

Nic bližšího prozatím nevíme, návrat do coloradského městečka plného bizarních obyvatel bychom si ale rozhodně nechali líbit