South Park dostane další herní adaptaci. Má být 3D, zřejmě bez účasti Ubisoftu

9. 8. 2021 11:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

I když už se zdaleka netěší takové pozornosti, jako tomu bylo před lety, je animovaný seriál South Park pořád naživu. A žít bude i nadále. Jeho tvůrci Matt Stone a Trey Parker podepsali novou smlouvu se společností Viacom CBS za téměř miliardu dolarů, na jejímž základě má vyjít několik dalších sérií a dokonce i filmů pro streamovací platformu Paramount+. To ale pro nás hráče není to nejzajímavější.

South Park se za svou skoro čtvrt století dlouhou existenci dočkal celé řady herních adaptací. První pokusy vznikly už na přelomu tisíciletí a tím patrně nejvydařenějším byly závody South Park Rally. V roce 2014 ale přišel zlom v podobě zjednodušeného JRPG South Park: The Stick of Truth od studia Obsidian. To bylo splněným snem pro všechny zanícené fanoušky, kteří si konečně mohli populární městečko prochodit křížem krážem, potkat prakticky všechny jeho podivné obyvatele a užít si narážky na téměř jakoukoli seriálovou událost, to vše zaobaleno do dětského hraní si na fantasy hrdiny.

O tři roky později se Ubisoft vytasil s pokračováním, které neslo podtitul The Fractured But Whole. Hrdiny vyprávěných fantasy dobrodružství nahradili komiksoví superhrdinové, soubojový systém doznal žádaných změn, ale základní formulka zůstala stejná. Od té doby se ale kolem herního South Parku rozléhá ticho, kromě mobilního Phone Destroyeru. Tedy až dosud.

V přípravě má být nová 3D hra ze světa South Parku, jakékoli další detaily jsou ale neznámé, a to včetně vývojářského studia, které by se o ni mělo postarat. Zdá se ale, že partnerství s Ubisoftem pokračovat nebude. Patrně to tedy znamená i to, že hra nenaváže na styl Stick of Truth a The Fractured But Whole. Informace pocházející od magazínu Bloomberg nicméně neuvádí ani přibližný odhad termínu vydání, na detaily si tak budeme muset počkat.