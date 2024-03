The Sinking City 2 vyjde příští rok, půjde o typický horor

7. 3. 2024 8:41 | Novinky | autor: Adam Homola

Ukrajinští Frogwares se chystají příští rok vydat čerstvě oznámené The Sinking City 2, které se vydává novým, typicky hororovým směrem. Pokračování, které vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, se od svého předchůdce liší zasazením příběhu do lovecraftovských Spojených států dvacátých let minulého století a slibuje samostatný a nezávislý příběh obohacený o technické vymoženosti Unreal Engine 5.

„Původní Sinking City je stále jedním z našich nejúspěšnějších titulů,“ poznamenal Sergiy Oganesyan, šéf studia a dodal, že úspěch jedničky přisuzuje právě jeho hororovým prvkům. Proto mají být detektivní pasáže ve dvojce jen doplňkové a volitelné, respektive by vám nikdy neměly zabránit v postupu.

Frogwares se prý obecně chtějí posunout od detektivek trochu dál a začít dělat odvážnější kroky, i kvůli neustále se měnícímu hernímu průmyslu. Studio chce také vývoj The Sinking City 2 spolufinancovat skrze kampaň na Kickstarteru a s pomocí crowdfundingu si alespoň vytvořit nějakou menší záchranou síť.

Frogwares působí v Kyjevě, kde to kvůli ruské invazi nemají zrovna jednoduché. Přesto se jim loni podařilo vydat Sherlock Holmes: The Awakened a navíc ještě vyřešili prekérní právní spor s vydavatelem Nacon.

Kvůli sporu se totiž původní The Sinking City dokonce stáhlo z prodeje. Snad se tedy bude situace pro Frogwares teď už alespoň trochu uklidňovat a stabilizovat a pokud se The Sinking City 2 podaří příští rok vydat a bude úspěšné, bude moct nezávislé studio pokračovat v dalších odvážných krocích.