The Sims 5 nejspíše nabídne multiplayer ve stylu Animal Crossing

21. 11. 2023 14:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zrovna dnes dopoledne jsme psali o tom, jak společnost Krafton chystá „božský“ simulátor inZOI, který působí jako konkurence The Sims 5 (aneb Project Rene). Aby to společnosti Electronic Arts nebylo úplně líto, musíme se dnes zmínit i o jejich chystaném titulu z dlouholeté série, jehož největší změnou oproti předchozímu dílu bude asi multiplayerová složka.

O ní se diskutuje už docela dlouho, ale nyní tyto domněnky víceméně potvrdila i viceprezidentka značky Lindsay Pearson v podcastu One More Life (děkujeme webu Gamespot).

Uvedla v něm, že tým aktuálně hledá způsob, jak takový multiplayer do hry implementovat. Zkoumá různé příklady jeho zakomponování, aby zjistil, jaká forma bude pro hraní s přáteli nejlepší. Rovnou však víceméně vyřadila způsob, který je vlastní třeba MMO titulům. Tedy systém, kdy se připojíte do světa, po kterém pobíhá spousta cizích lidí.

Jak to ve výsledku bude vypadat, prozatím není jasné. Studio aktuálně asi nejvíce prozkoumává Animal Crossing: New Horizons, které je podle něj nejlepším příkladem toho, kdy hráč je stále pánem svého vlastního herního světa, ale může do něj zapojit své přátele. Tým je rovněž fascinovaný tím, kolik způsobů společného „hraní“ hráči v titulu vlastně nalezli.

Jako další potenciální inspiraci viceprezidentka uvedla Among Us, které si hraje s jistou mysteriózní formulí. Jen by tvůrci museli nalézt způsob, jak ji přetavit do podoby, aby působila dostatečně jako The Sims. Ostatně to je hlavním cílem studia. Chce do série s pětkou přinést svěží vítr se současným zachováním esence celé značky. Což platí i pro multiplayer.

Jestli se tyto cíle podaří naplnit, zjistíme pravděpodobně až za delší dobu, jelikož vydání je stále v nedohlednu. Jisté nicméně zatím je, že půjde o první díl, který hned při vydání bude v základu free-to-play.