The Sims 5 budou zdarma. Nemají nahradit předchozí díl

14. 9. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Společnost Electronic Arts včera na oficiálním blogu potvrdila, že chystaný Project Rene (kterému nikdo neřekne jinak než The Sims 5) bude v základu zdarma. Bylo to víceméně jasné už z dřívějška, v červnu firma přišla s pracovní nabídkou pro „vedoucího monetizace“ projektu a v rozboru činnosti, kterou bude kandidát provádět, hru popsala jako „free-to-enter“.

To znamená, že základní verzi The Sims 5 si bude moci stáhnout a zahrát každý, kapsy tvůrcům namastí až prodej různých rozšíření a přídavného obsahu. Což je ostatně obchodní model, se kterým už má firma zkušeností víc než dost – stačí si rozkliknout placené doplňky pro The Sims 4 a rozvine se před vámi seznam delší než rodinné balení toaleťáku. Opravdu kompletní edice The Sims 4 v tuto chvíli mimochodem vychází na lidových 785 eur, tedy zhruba stejně jako ojetý Peugeot 206.

The Sims 4 se týká i druhá, zajímavější informace, kterou tvůrci z EA včera pustili do světa: Současný simulátor života ani jeho 72 placených rozšíření s vydáním nového pokračování nikam nezmizí, oba projekty budou symbioticky existovat bok po boku a společnost slibuje náležitě rozšiřovat oba naráz a věnovat jim patřičnou péči.

Což budí mírně pozdvižené obočí. Skoro by se s nadsázkou chtělo říct, že EA už nebavilo, jak jejich hra v žánru prakticky nemá konkurenci, a tak se rozhodla si ji vytvořit sama. Opravdu dává smysl si rozpůlit komunitu? Mají dvě hry ze stejné série, které dělají technicky vzato to samé, šanci se vedle sebe uživit? Nebo snad v EA čekají, že kdo si kupuje obsah do The Sims 4, jen tak nepřestane, ale začne si zároveň pořizovat přídavky i pro The Sims 5 a výdělek se magicky zdvojnásobí?

Může něco podobného smysluplně fungovat? Těžko říct, ale v Electronic Arts se očividně domnívají, že ano. Kdy se dozvíme, zda měli pravdu, zatím není jasné, protože projekt Rene je stále v relativně rané fázi vývoje a žádné přesnější datum vydání neznáme.