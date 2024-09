The Sims 5 nebudou. EA se zaměří na podporu The Sims 4 a na hraný film

19. 9. 2024 13:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Electronic Arts nevyvíjí nový díl série The Sims, namísto toho hodlá i nadále podporovat aktuální čtvrtý díl. Simulátor života od studia Maxis, který vyšel už před 10 lety, je totiž stále velmi populární a vývojářům se prý nepozdává myšlenka, že by komunita o více než 80 milionech hráčkách a hráčích měla zahodit všechno, co v uplynulé dekádě vybudovala.

The Sims 4, které si v základu na PC i na konzolích můžete zahrát zdarma, tak bude i v budoucnu dostávat nová rozšíření a obsah ve formě jak bezplatných updatů, tak placených dodatků. V říjnu vychází oficiální balíček Life & Death, zároveň se však budete moct pustit i do nákupů takzvaných Creator Kitů s uživatelským obsahem. EA chce takto podporovat svou kreativní komunitu, kdy tvůrci budou z prodaných výtvorů inkasovat vlastní podíl.

The Sims 5 se tedy jen tak nedočkáme, což ovšem neznamená konec Projectu Rene, o kterém se v minulosti spekulovalo jako o nástupci aktuální čtyřky. Jeho testování i nadále pokračuje, v průběhu podzimu proběhnou další kola uzavřených testů. Má ale jít spíše o rozšiřující spin-off s multiplayerovými možnostmi, nikoliv o náhradu The Sims 4.

Vedle toho se série The Sims chystá na Switch, kde 19. listopadu vyjde kolekce MySims: Cozy Bundle, a především pak i na filmová plátna. S informací, že se chystá hraný film The Sims, přišel už letos v březnu magazín The Hollywood Reporter. Zmiňoval tehdy také několik konkrétních osobností, které by se na natáčení měly podílet, jmenovitě herečku Margot Robbie a její produkční společnost LuckyChamp, režisérku Kate Herron (seriály Loki nebo Sexuální výchova) a scenáristku Briony Redman.

Film na motivy The Sims teď oficiálně potvrdila i EA ústy prezidentky Laury Miele. „Blížíme se k těžko uvěřitelnému 25. výročí The Sims, což je v současném světě zábavy a popkultury ohromný úspěch. S nadšením můžu potvrdit, že se The Sims objeví na velkém plátně,“ oznámila Miele.

Viceprezidentka EA a šéfka značky The Sims Kate Gorman dodala, že s filmovými Simíky mají velké ambice - snímek by dle jejich očekávání měl mít podobný dopad jako loňská Barbie, ale zároveň by měl udělat radost všem dlouholetým fanouškům a fanynkám.

Filmařky tak chtějí jak vystihnout typickou hráčskou zkušenost - kdo někdy nesebral Simíkům žebřík z bazénu, nehrál The Sims - tak do filmu zakomponovat nejrůznější narážky, maskoty a ikonické postavy. Chybět tedy nebude třeba růžový králíček Freezer Bunny, stejně tak v Amazon MGM Studios koketují s myšlenkou celý film natočit ve fiktivním jazyce simština.

Za zmínku na závěr stojí, že král žánru simulátorů života nedávno přišel o potenciální konkurenci v podobě Life by You, jehož vývoji v Paradoxu před zrušením šéfoval bývalý šéf značky The Sims Rod Humble. Rivala ale Simíci mohou najít v InZoi od jihokorejského Kraftonu, který chce nabídnout mnohem realističtější grafiku a pokročilou umělou inteligenci.