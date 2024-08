InZOI předvádí krásnou upoutávku. Konečně konkurence pro The Sims?

22. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Po chvilkovém období naděje to už zase začínalo vypadat, že hegemonii The Sims nedokáže narušit nic. Ambiciózní Life by You, který se chystal simulovat život s veškerou jeho komplexitou, nám místo výsledků nejdřív nabídl sérii odkladů následovanou suchým prohlášením o ukončení vývoje. A korejský InZOI se také odmlčel na nepříjemně dlouhou dobu.

Těžko spekulovat, zda za odmlkou stojí nějaký výlet do vývojového pekla, nebo prostě jenom bylo příliš práce. Nakonec to však vypadá, že tvorba zdárně pokračuje – InZOI se připomněl novou upoutávkou (ke zhlédnutí výše) v rámci Gamescom Opening Night Live a minimálně co do vizuálu bere dech.

zdroj: Krafton

Zdá se, že se můžeme těšit na divadlo života se vším všudy. Lidé se dávají do řeči na chodnících živoucích, rušných měst. Komunikují, utvrzují vztahy, dávají si dárky, padají v objetí, pořizují selfie. A když zajiskří pořádně, nadejde čas na bělostné šaty, svatební veselí a samozřejmě i tvorbu příští generace.

Ale jak to tak bývá, ne každý den dojde na posezení u plážového táboráku, přijde i konflikt, sem tam nějaká ta facka a vypadá to, že jakmile se vám znelíbí obsluha restaurace, půjde jako správně zhrzený zákazník nebohého číšníka skropit deštěm odpadků. Inu, ze života. A pokud by vám nestačil trailer z ONL, můžete se také podívat na nové sedmiminutové video z hraní:

Co si budem, InZOI vypadá prostě a dobře skvěle. Na druhou stranu, kolik už jsme tu měli fantastických trailerů, po kterých následovalo jen zklamání? Na YouTube nicméně najdete i skutečné záběry z hraní od lidí, kteří se měli možnost účastnit testování. A podle nich se nezdá, že by trailery snad slibovaly něco, co hra nakonec nedokáže splnit.

Mírné obavy vzbuzuje optimalizace – že by ukázky běžely zrovna medově hladce, se opravdu tvrdit nedá. Doufejme, že se případné problémy podaří vyřešit a The Sims konečně dostanou schopného rivala. Potřebovali by to jak prase drbání.

Datum vydání InZOI zatím neznáme, ale chcete-li menší ochutnávku, můžete zamířit na Steam, kde je až do 26. srpna k vyzkoušení editor postav. O výtvory mimochodem nepřijdete, půjde je později použít v samotné hře.