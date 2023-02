The Pale Beyond vás nechá zažít hrůzný osud polární výpravy

15. 2. 2023 15:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už Jára da Cimrman věděl, že největším nepřítelem polárníků je trudnomyslnost. V kůži těch, které vám svěří chystaný mrazivý antarktický survival The Pale Beyond od studia Bellular, vám ale do zpěvu opravdu nebude.

Loď výpravy, která měla původně zjistit, co se stalo s jinou expedicí, o níž už roky nebylo vidu ani slechu, uvízne v ledu. Nejbližší civilizace předaleko, kapitán se ztratí a někdo se musí ujmout velení. Neřekli jste si o to, ale okolnosti jinak nedají. Zásob ubývá, morálka a duševní stav ostatních se hroutí, každé vaše rozhodnutí bude mít dopad a všudypřítomnému ledu je váš osud srdečně jedno.

Hra se inspirovala ve skutečných událostech, konkrétně v údělu Franklinovy výpravy. Ta se uskutečnila roku 1845, kdy se dvě lodě britského námořnictva pod velením kapitána Johna Franklina, Erebus a Terror (Co tak asi čekáte, že se stane, když si loď pojmenujete takhle?), pokusily zdolat severní námořní cestu do Severního ledového oceánu a zkoumat tam magnetické vlivy.

zdroj: Bellular Studio

Obě plavidla i se svými 129 členy posádky uvízla v ledu. Polárníci tam bojovali o život více než rok, až nakonec nebylo zbytí, v roce 1848 přišlo rozhodnutí lodě opustit. V tu dobu už byl Franklin a další dva tucty námořníků po smrti, velení se ujal první důstojník Francis Crozier. Přeživší vyrazili na cestu směrem ke kanadské pevnině a nikdo už je nikdy neviděl.

Není to poprvé, co se popkulturní artikly inspirují v děsivých osudech různých výprav. Můžeme vzpomenout třeba na zpracování Ďatlovovy výpravy v podání hororové adventury Kholat či román od Dana Simmonse a později seriálovou adaptaci The Terror, které pojednávají právě o Franklinově expedici. A také víme, že se chystá i další herní zpracování téhož, survivalová strategie Terror: Endless Night.

Ve většině zmíněných případů ale tvůrci do svých děl přidali i nadpřirozené prvky. Kreativní šéf vývoje Thomas Hislop říká, že to ve studiu Bellular zvažovali také, ale nakonec od nich upustili. „Skutečný led a skutečné problémy, se kterými se v takové situaci polárníci potýkají, mají větší sílu než jakékoliv nadpřirozené výmysly, které jsme zvažovali,“ dodává.

Tvůrci zároveň zmiňují, že ačkoliv prostředí a volby, do kterých vás budou okolnosti tlačit, budou brutální, vaše výprava nemusí nutně skončit jako ta Franklinova. Pod zručným velením můžete „dopadnout jako Shackleton“, což naznačuje, že záchrana vašich polárníků není nereálná možnost.

Hra má poskytnout náhled do chování v extrémních podmínkách a polemizovat o tom, co je vlastně onou poslední kapkou, která lidi přinutí ztratit lidství. Bude to simulovat měřákem „dekora“. Dekorum původně fungovalo prostě jako morálka, tedy ukazatel toho, jak jsou vaši svěřenci spokojení, ale nakonec bude spíš měřit pevnost sociálního konstruktu. Tedy jinak řečeno, jak moc vašim polárníkům pořád přijde nemyslitelné, že by mohli sníst své kolegy.

Což zní navýsost zajímavě, pokud se zpracování povede. Ze hry samotné je k vidění několik obrázků a dvouminutová upoutávka. Titul se od pohledu jeví jako mrazivý koktejl s příchutí Frostpunku, s trochou Banner Sagy či Help Will Come Tomorrow, a možná, chce se říct, i lehce Sunless Sea? Uvidíme.

Tak či tak, podaří-li se ingredience správně namíchat, mohlo by to stát za to. Na výsledek nebudeme muset čekat dlouho, The Pale Beyond vychází 24. února exkluzivně na PC.