Terror: Endless Night je arktický horor inspirovaný skutečnými událostmi

3. 11. 2020 16:06 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Arktida je pro mořeplavce nebezpečná i sama o sobě. Může je taranovat kra, může je slupnout lední medvěd, můžou prostě a jednoduše umrznout. Člověk musí vážně politovat posádku v chystané hře Terror: Endless Night, protože britští námořníci vedle toho všeho ještě přicházejí o příčetnost. A to dost možná nadpřirozeným způsobem.

Zasazení je asi nejlákavějším prvkem téhle tahové strategie smíšené se survival hororem. Ocitáte se v půlce 19. století a velíte záchranné misi, která má pomoct nešťastnému objeviteli Johnu Francisovi a jeho dvěma ztraceným lodím, Erebu a Terroru. Jenže vaše vlastní loď uvízne v ledu a ze zachránců je náhle další řádka obětí.

Pokud vám tenhle příběh něco říká, tak to jste asi buď o Johnu Francisovi četli v nějaké pěkné historické knížce, protože hra je založená na skutečných událostech, nebo jste viděli nesmírně mrazivou první řadu seriálu The Terror od HBO. A Endless Night je uhnětená z podobného těsta.

Jste kapitánem, a tak na vašich bedrech leží zodpovědnost za všechna možná obtížná rozhodnutí. Jakým způsobem budete udržovat morálku mezi posádkou, které začínají selhávat nervy? Rozhodnete se trestat dezertéry, kteří chtěli z lodi uprchnout po svých? Jak se zachováte tváří v tvář šílenství z nočních můr?

Čeká vás správa lodě a jejích surovin, vyhlašování nových pravidel a lodních zákonů a do toho všeho obtížné etické volby – jsou životy zachraňovaných víc než životy zachránců? A co když je mezi zachraňovanými váš vlastní syn?

zdroj: Movie Games

Za hrou stojí dvě skupiny polských nezávislých vývojářů, mezi jejichž největší kariérní zářezy patří velice solidní Beat Cop. Vydavatelských povinností se ujme společnost Movie Games, která se v hororech vyzná – na kontě má například Lust for Darkness a Lust from Beyond.

Zatím přesně nevíme, kdy Terror: Endless Night vyjde, ale každopádně míří na PC a jeho kartu už teď najdete na Steamu.