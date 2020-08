The Last of Us: Part 2 dostává přísnou obtížnost a permanentní smrt

11. 8. 2020 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

The Last of Us: Part 2 není jen vynikající hrou s kontroverzním příběhem, je také titulem, který dovádí nejrůznější nastavení obtížnosti a přístupnosti skoro až do absurdních rovin. S nejnovějším updatem k už tak bohatým možnostem přibývá i varianta prožít si příběh Ellie s nejrůznějšími grafickými filtry: Jsou tu takové, co upravují barvy, rozpixelují obraz či aplikují komiksové obrysy připomínající styl Telltale. No a nechybí ani naprosté psychedelické blázniviny.

Nový update s názvem Grounded k modifikátorům hratelnosti přidává taky přizpůsobení zvuku, tedy možnost zapnout si 8bitové nebo 4bitové audio, pokud se chcete vrátit do dob minulých, případně přidat do ovzduší trochu hélia či xenonu a změnit výšky, jakými se na scéně mluví. Upřímně řečeno jsem se při testování těchto vymožeností nemohla ubránit jediné otázce: „Proč???“, ale proti gustu…

Přibyla také kryptická možnost zrcadlového světa, která dělá přesně to, co byste čekali, ale podobně jako v předchozím případě po ní nikdo nikdy nevolal. To, co bývalo napravo, je najednou nalevo, ze všech postav se stávají leváci, a obráceně jsou dokonce i všechny nápisy. Netuším, jestli jsou v Naughty Dog takoví fanoušci Twin Peaks, nebo už netuší, co s volným časem, ale každopádně si můžete u zrcadlení zvolit i možnost, že svět svou orientaci změní po každé vaší smrti.

V případě, že pro vás původní The Last of Us: Part 2 bylo moc těžké, nebo už ho dávno máte dohrané a chcete prostě jen tak blbnout, můžete si pozapínat nejrůznější cheaty a modifikátory jako zpomalení času, zpomalení či zrychlení kulek, nekonečno nábojů, surovin, výdrž zbraní nablízko či neomezený dosah režimu umožňujícího vidět nepřátele skrz překážky.

Ovšem, jak už název updatu napovídá, najde se tu i režim přesně opačný, který byl také jednou z dodatečných součástí prvního dílu. Obtížnost Grounded se s vámi opravdu mazlit nebude a cheaty v ní zapnout nemůžete, stejně jako si ji na rozdíl od ostatních úrovní nemůžete zlehčit v průběhu rozehrané hry.

Nepřátelé jsou silnější, suroviny a munice téměř k nenalezení, režim k poslechu nepřátel nedostupný a uživatelské rozhraní takřka neviditelné. Nemáte tak možnost rychle zjistit, kolik máte zdraví, nábojů, ani jestli jste u nepřítele už dost blízko na to, abyste ho mohli zezadu drapnout pod krkem.

Pokud jste opravdoví fajnšmekři a masochisti, můžete si k tomu všemu navíc ještě zapnout režim jednoho života, která vám po smrti smaže uloženou pozici, a budete tak v případě neúspěchu muset začínat od začátku.

S dohráním na úroveň Grounded a s permanentní smrtí se pojí také dvojice nových trofejí, které nicméně nepotřebujete k získání té platinové. Já od tohoto typu výzvy po zběžném otestování dávám spěšně ruce pryč, ale aspoň jsem se konečně dokopala k tomu, abych The Last of Us: Part 2 konečně rozehrála na New Game +. Ale jen hezky na obyčejnou „těžkou“.