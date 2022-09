The Division Heartland se blíží. Ubisoftu unikly dříve spekulované informace

Přestože se o novém přírůstku do série The Division ví už více než rok, až doposud jsme se nedočkali ničeho oficiálního – chybí jakékoliv představení hry, video či obrázky. Sem tam ale něco unikne a pomalu si tak můžeme začít dělat lepší představu o chystané free-to-play variantě populární multiplayerové akce.

Nové informace totiž unikly oficiální cestou. Hra The Division: Heartland se totiž na moment objevila v oficiálním obchodě Ubisoftu, kde ji v tuto chvíli už nenajdete. Ale hbité prsty twitterového uživatele Unknown1Z1 pořídily z produktové stránky záběry, díky nimž zjišťujeme, že částečně potvrzují předchozí informace známého leakera Toma Hendersona.

The Division Heartland is now available in the Ubisoft Store listed as "Coming Soon" #thedivisionheartland #thedivision #comingsoon #f2p @TheDivisionGame https://t.co/pydu6vY2mn pic.twitter.com/tuBbNpcdDK