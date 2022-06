Texaský masakr motorovou pilou nabídne asymetrický multiplayer s brutálními výjevy

16. 6. 2022 15:13 | Novinky | autor: Pavel Makal

Texaský masakr motorovou pilou patří mezi hororové legendy a dočkává se různých remaků či pokračování. Jedno takové nedávno dorazilo na Netflix, a byť mě moc nenadchlo, minimálně divákům poskytlo litry krve a hromady pajšlu, jak se na žánr sluší a patří.

Zlobivec s přezdívkou Leatherface má samozřejmě přesah i do videoherního světa, vůbec poprvé se se svou motorovou pilou oháněl už v roce 1983 na Atari 2600. No a prozatím poslední adaptace míří na současnou generaci konzolí a PC.

The Texas Chain Saw Massacre připravuje tým, který se částečně podílel i na poslední herní adaptaci Friday the 13th, asymetrickém multiplayeru, jenž bohužel ve své době pohořel v souboji s mnohem úspěšnějším Dead by Daylight. Nová hra bude taktéž multiplayerovým soubojem mezi skupinkou přeživších a brutálním zabijákem, ten ovšem tentokrát dostane k ruce dva další pomocníky (samozřejmě taktéž inspirované klasickým hororovým snímkem z roku 1974), aby byl boj o život trochu spravedlivější a vyrovnanější.

Z traileru se můžete přesvědčit o tom, že o adrenalinové momenty ani ryzí brutalitu nebude nouze. Oprýskaný dům uprostřed pustiny skýtá množství úkrytů, ale také pastí a pořádně nechutných tajemství. Hra by měla vyjít příští rok na zmíněných platformách, bude navíc startovat v Game Passu.