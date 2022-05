Hooked on You vám umožní randit s vrahy z Dead by Daylight

18. 5. 2022 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Asymetrický multiplayer Dead by Daylight tematicky ztvárňuje děsivé situace z hororových filmů, kdy monstrum loví nešťastné teenagery nebo zkrátka skupinku lidí, kteří se ocitli v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. A i když mají slashery s mladým ansámblem většinou nějaký ten erotický náboj, jakmile začnou létat hlavy, zpravidla na randění není moc pomyšlení.

To se má ale změnit díky randícímu simulátoru Hooked on You, který je spinoffem Dead by Daylight. Jeho spekulovanou existenci včera potvrdili vývojáři během výročního streamu. Nečekejte nic velkého, půjde o interaktivní vizuální novelu, v níž si vyberete jednoho ze čtyř ikonických záporáků (The Huntress, The Spirit, The Trapper nebo The Wraith) a budete se jej nebo ji pokoušet sbalit.

Vývojáři slibují mix romance a humoru a především nový způsob, jak navázat vztah se svým oblíbeným vrahem. Behaviour Interactive na hře spolupracuje s vývojáři ze studia Psyop, pro které není žánr žádnou novinkou. Mají totiž už na svědomí hru s bizarně dlouhým názvem I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator, reklamní titul pro fastfoodový řetězec KFC.

Hra by měla na Steam dorazit letos v létě, další platformy zatím oznámeny nejsou. Dead by Daylight navíc z obrazovek rozšiřuje své pole působnosti do segmentu stolních her. Deskovka na Kickstarteru vybrala čtyřnásobek požadovaných 250 tisíc dolarů a vyjít má ještě letos.