Teď propouští a ruší hry EA, včetně údajné střílečky Mandalorian

29. 2. 2024 9:40 | Novinky | autor: Adam Homola

Vydavatelství Electronic Arts oznámilo restrukturalizaci, která zahrnuje propuštění přibližně 5 % zaměstnanců, což při posledním ohlášeném počtu 13 400 zaměstnanců k březnu 2023 představuje přibližně 670 lidí. Cílem propouštění, uzavírání studií a ukončení provozu některých mobilních her, včetně MLB Tap Sports a F1 Mobile Racing, je zefektivnit provoz firmy a posléze se zaměřit na značky vlastněné EA, sportovní tituly a online komunity.

EA se chce prý soustředit na kreativitu, inovace a využít svých nejvýznamnějších příležitostí k uspokojení dnešních a budoucích požadavků na zábavu. Hry založené na významných externích licencích, jako jsou značky Disney včetně Star Wars a Marvel, byly důležitou součástí portfolia EA, ale do budoucna bude licencovaných her výrazně méně. Společnost však potvrdila, že oznámené tituly s Black Pantherem a Iron Manem stále vyvíjí.

Rušení projektů se bohužel dotkne i studia Respawn Entertainment, respektive jejich údajně připravované střílečky s Mandalorianem, o které jsme psali nedávno. Kromě toho prochází ambiciózní změnou i nový Battlefield, na kterém pracuje pod vedením Vince Zampelly a Byrona Beeda největší tým v historii této série. Prý půjde o „platformu“, nikoliv o obyčejnou hru.

V oblasti mobilních her vidí EA významné příležitosti k růstu a pod jednotným vedením zefektivnila svou strategii pro klíčové značky, jako jsou EA SPORTS FC, Madden NFL nebo The Sims. Společnost se také rozhodla ukončit provoz několika mobilních her a zaměřit se na tituly s růstovým potenciálem.

Šéf EA Andrew Wilson na oficiálním webu napsal, že komunikace o propouštění už interně začala. Očekává se, že optimalizace skončí na začátku příštího čtvrtletí, tedy v dubnu.

Toto oznámení je druhou velkou restrukturalizací EA za poslední dobu. Stačí vzpomenout na březen loňského roku, kdy společnost propustila přibližně 6 % zaměstnanců, tedy kolem 800 lidí. Snad nové zaměření EA na vlastní značky, sporty a online komunity vyjde a nepřichystá si na další měsíce zase další kolo propouštění.