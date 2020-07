Take-Two zatnulo tipec fanouškovskému remaku GTA: San Andreas

28. 7. 2020 13:40 | autor: Patrik Hajda

Před dvěma týdny jste mohli žasnout nad krásným fanouškovským remakem dnes již legendárního GTA: San Andreas. Tři odvážlivci zrekonstruovali Los Santos, San Fierro a Las Venturas v Unreal Enginu 4, a vyvolali tak vášnivou debatu. Snad každý by si něco takového rád zahrál, ale tvůrci měli dost rozumu na to, rovnou prohlásit, že nikdy nepůjde o hratelný remake, ale o pouhé kulisy pro vytváření videí.

Tedy něco zcela neškodného, nic proti ničemu. Ale to si myslíme jen my, prostý lid, zatímco ve vydavatelství Take-Two jsou opačného názoru. Když teď zavítáte do článku s trailerem, tak už se na něj nepodíváte. Video bylo totiž na žádost společnosti staženo, ale bohužel to u něj neskončilo.

Trio modderů muselo ukončit provoz své stránky na Facebooku a jejich účet na Patreonu je momentálně „prošetřován“. Oficiálně to sice nevíme, ale z dřívějších zkušeností se můžeme domnívat, že ve schránce tvůrců (skutečné, či emailové) přistála výhrůžka žalobou a autoři projektu radši couvli, než aby čelili soudu.

Osud původního traileru nyní spočívá na bedrech YouTuberů a jejich schopnosti reuploadování. Můžete se na něj podívat například ve videu výše od 2. minuty a 23. vteřiny.

Take-Two je z těch společností, které si své značky a jejich práva dobře hlídají. V minulosti zařízla třeba fanouškovské zkrášlení Red Dead Redemption II či obdobu slavného modu Hot Coffee pro stejnou hru.