GTA: San Andreas v Unreal Enginu 4 vypadá parádně

14. 7. 2020 14:50 | autor: Václav Pecháček

Staré dobré San Andreas. Dobré rozhodně, staré už bohužel taky. Se CJem byla radost vyvolávat války gangů, honit se za vlaky a provokovat Tenpennyho, ale zub času se už na jeho dobrodružství neoddiskutovatelně podepsal. Což se nelíbilo třem klukům z Jižní Ameriky, kteří se rozhodli San Andreas graficky omladit.

Santiago Ibarra z Argentiny, Fabian Álvarez z Chile a Juan David Góngora z Kolumbie popadli Unreal Engine 4 a vytvořili luxusně vypadající demíčko souměstí San Andreas. V níže přiloženém videu se sami můžete proletět nad Los Santos, San Fierrem a Las Venturas a opět si připomenout, že Grove Street je ta nejlepší street na celém světě.

Celé to má samozřejmě háček, protože by bylo trošičku divné, kdyby se pár chlapců sebralo, udělalo plnohodnotný remake obrovské hry a Rockstar by je zároveň nezabušil do podlahy žalobami. A tím háčkem je skutečnost, že vylepšené San Andreas je opravdu pouze k pokoukání – sami si ho nezahrajete.

Projekt slouží především k tomu, aby se jeho pomocí daly vytvářet filmečky, takzvané machinimy. Lidová kreativita má tak sloužit opět lidové kreativitě – a kdo by si raději zahrál v krásné grafice, ten ostrouhá.

Santiago, Fabian a Juan David tedy nebudou těmi spasiteli, kteří CJe a jeho kumpány vrátí zpátky na výsluní. Ale víte, kdo by takovým spasitelem být mohl? Remake první Mafie, protože jestli zaboduje na celé čáře, třeba si i v Rockstaru uvědomí, že kromě GTA Online by mohlo být fajn trošku podpořit i nějaké starší otevřené světy plné gangsterského chaosu. Neříkejte mi, že by autorům za remake San Andreas a Vice City lidi neutrhli ruce.