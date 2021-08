Survival Icarus od tvůrce DayZ se odkládá. Zato vás ale vpustí do bety

2. 8. 2021 12:38 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vývojář Dean Hall se proslavil přelomovou modifikací DayZ pro Armu 2, ze které se posléze stala plnohodnotná hra vyvíjená mnoho let přímo ve studiu Bohemia Interactive. Sám Hall se na vývoji nějakou dobu podílel, než se rozhodl opustit Českou republiku a založit si vlastní studio Rocketwerkz na Novém Zélandu. Tam se momentálně dokončuje kooperativní survival Icarus.

Icarus měla původně být free-to-play hra s mikrotransakcemi, od čehož tvůrci nakonec upustili a rozhodli se pro placený model s kapitolami. První kapitola považovaná za základní hru vás vyjde na 25 eur, další si budete dokupovat coby jednotlivá DLC.

Ve hře se spojíte s dalšími až sedmi hráči a společně budete vyrážet na časově omezené výlety z orbitu na mimozemské planety, kde se pokusíte natěžit, co se dá. Jelikož máte jen pár minut k průzkumu, budete se učit, jak svůj čas na planetě využít co nejefektivněji poté, co ji trochu lépe poznáte.

Původně jsme si Icarus měli vyzkoušet již 12. srpna, ale vývojáři na poslední chvíli uznali, že vývoj ještě neskončil a projekt si před vydáním zaslouží nějakou tu lásku. Momentálně se proto s vydáním cíli na letošní listopad, do kterého se jako bolestné uskuteční rovnou šest betatestovacích víkendů.

První proběhne od 28. do 29. srpna a vyzkoušíte si v něm základy survivalu v lesním biomu. O týden později si tamtéž zakusíte silnou nepřízeň počasí. Následující víkendy vám dají ochutnat z arktického a pouštního prostředí, abyste si nakonec vyzkoušeli frakční mise a speciální komunitní události, viz kompletní přehled.

Bety budou přístupné všem hráčům, kteří si Icarus předobjednají, nicméně v Rocketwerkz razí docela příjemnou prozákaznickou politiku – svou předobjednávku můžete kdykoliv zrušit a budou vám vráceny peníze nehledě na to, kolik času jste strávili v betách. To zní, jako že si s Icarem hodně věří, tak snad se jim tato sebejistota vyplatí a my si zahrajeme zábavnou hru.