Surgeon Simulator 2 bude ještě šílenější díky kooperaci a… bowlingu?

30. 6. 2020 8:39 | autor: Patrik Hajda

Bossa Studios letos po sedmi letech naváží na svou ztřeštěnou simulaci zvráceného chirurga Surgeon Simulator. A vypadá to, že naváží v opravdu velkém stylu. Surgeon Simulator 2 bude snad po všech stránkách ještě šílenější a rozroste se do směrů, o kterých by vás možná ani nenapadlo uvažovat.

Není to případ kooperace. Taškařice jako Human: Fall Flat a Gang Beasts nám dokazují, že spolupráce hráčů ve hrách založených na blbnutí s fyzikou funguje víc než dobře a způsobuje pořádný břichabol z neustálých záchvatů smíchu. A kde by byl Surgeon Simulator bez fyziky?

Takže každý ze čtyř doktorů pilku do ruky a amputace všech končetin je bleskurychle hotová. Že si pacient žádá náhradu? No tak zaběhněte k nejbližšímu automatu a navolte si nohu, která se nejvíc hodí k jeho charakteru.

Že už máte toho operování vnitřností dost? Pacient vám i navzdory novému systému hlídajícímu objem krvi v těle a faktu, že byl desítky minut bez hlavy, odešel na onen svět? Tak to si odfrkněte třeba hraním bowlingu.

A pokud máte vyloženě tvůrčí náladu (a skládání orgánů do hrudní dutiny vám nepřijde dostatečně kreativní), pak se můžete vrhnout do editoru, ve kterém můžete vytvořit nemocniční stanici třeba ve vesmíru. Nebo se na nějaké chirurgování úplně vykašlete a vytvořte jiné vlastní hry. Bowlingem to skončit nemusí.

Surgeon Simulator 2 bude jednoduše hodně bláznivou hrou, která se bere jakkoliv, jen ne vážně. Pokud hledáte přesně něco takového, pak vydržte do srpna, kdy „simulace“ vyjde jako exkluzivita Epic Games Storu.

P.S.: První Surgeon Simulator je na Steamu ve slevě za 67 korun.