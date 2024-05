Střílečka The Explorator vytváří jedinečný svět kombinací cel-shadové grafiky a 2D animací

21. 5. 2024 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Cuphead nám všem dokázal, že když se vizuální stránka hry inspiruje ve starých animácích, může to dopadnout až překvapivě dobře. O něco podobného se pokusí i The Explorator, byť na to jde zase trochu jinak a po svém.

Mladé francouzské studio Remant Games sáhlo po kombinaci dvou výtvarných stylů. Na jedné straně máte cel-shadovou grafiku, která se stará o celkovou malebnost scén a výrazné kontury v 3D prostředí; na straně druhé jsou rozanimovaná 2D monstra, která jako by vypadla z klasických kreslených seriálů.

Výsledkem je neotřelý mix, na jaký ve hrách obyčejně nenarazíte a který je bezesporu hlavním tahákem celé hry. Jinak The Explorator totiž láká na docela normální akci viděnou z první osoby, kde se vám do rukou dostanou různé zbraně a výbušniny a řešíte tu váhu věcí ve svém inventáři.

Z příběhového hlediska jste dobrodruh, který se vydává prozkoumat nejnebezpečnější ostrov zvaný Ospolis, kde se podle legend ukrývá i bájná Atlantida.

Na Steamu si už teď můžete vyzkoušet demo a zjistit, jestli je The Explorator jenom hezký, nebo má co nabídnout i po herní stránce. Datum vydání ani další platformy nejsou v tuto chvíli oznámené.