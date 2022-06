Chutný poslední chod. Vyšlo jediné rozšíření pro Cuphead

30. 6. 2022 16:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Animovaná akční hopsačka Cuphead od Studia MDHR se dnes konečně dočkala svého prvního a zároveň posledního rozšíření s názvem The Delicious Last Course. V něm se představí nová hrdinka slečna Pohárová (Ms. Chalice), kterou jste už mohli vidět v jedné z epizod seriálové adaptace od Netflixu Cuphead na scénu!.

Jakmile si ji v dodatku odemknete, můžete s ní odehrát i základní hru. V rukávu má pár nových es a útoků, třeba blesk, který dokáže trefit nepřátele ve třech různých směrech, vhod vám může přijít i její speciální schopnost rozpoutat tornádo.

Vedle hratelné postavičky vás samozřejmě čekají také nové úrovně – na Inkwell Isle je k navštívení jak zamrzlá tundra, tak zasněžené vrcholky hor, ale i vyprahlá poušť, to vše samozřejmě se svými specifickými, zapeklitými bossy, kteří prověří vaše reflexy a trpělivost.

Mimo rozšíření dostává základní Cuphead z roku 2017 nějaká ta drobná vylepšení ve formě patche 1.3.2, díky kterému si například můžete vyměnit zbraně rovnou po smrti u bosse bez nutnosti vracet se na mapu a opakovat s nimi celou úroveň.

Cuphead: The Delicious Last Course najdete ode dneška na Steamu, GOGu, PS4, Xboxu One a na Switchi.