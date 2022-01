Pozor na dušičky! Cuphead a Mugman je dávají všanc v seriálu od Netflixu

19. 1. 2022 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nezávislá hopsačka Cuphead nás už téměř před pěti lety okouzlila stylizací klasických animáků z třicátých let a mnohdy pořádně potrápila svou obtížností. Nadcházející dlouho připravovaný seriál z produkce Netflixu The Cuphead Show! (česky Cuphead na scénu!) bude patrně o poznání přístupnější – přinejmenším jeho sledování nebude vyžadovat tak bystré reflexy.

Z traileru je jasné, že si seriálový Cuphead uchová svou roztomilou estetiku plnou groteskního násilí, jazzem říznutý soundtrack i poťouchlý humor. Podobně jako hra bude The Cuphead Show! na ploše dvanácti 12minutových epizod sledovat patálie šálkových bratrů, impulzivního Cupheada (Tru Valentino) a snadno ovlivnitelného Mugmana (Frank Todaro), kteří z lásky k hazardu zaprodají svou duši samotnému ďáblu, ale jsou odhodlaní ji zase získat zpět.

Setkáte se s ikonickými záporáky i s kalíškovou Ms. Chalice (Grey Griffin), která herní předlohu rozšíří teprve v prvním a zároveň posledním chystaném DLC The Delicious Last Course. V epizodní roli podlého Krále Kostky se ozve americký komik Wayne Brady, kterého můžete znát třeba ze zábavního pořadu Whose Line Is It Anyway, který konceptem inspiroval českou Partičku.

Premiéra první sezóny The Cuphead Show! je na Netflixu plánovaná na 18. února 2022.