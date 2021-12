Za půl roku prověří vaše reflexy první a poslední DLC pro Cuphead

11. 12. 2021 11:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Po několika odkladech se DLC s názvem DLC (Delicious Last Course) do pekelného, ale neuvěřitelně stylového a dobrého Cuphead dostaví za půl roku.

The Delicious Last Course vyjde na konci června příštího roku, a to na PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. S vydáním DLC se původně počítalo už na rok 2019 (Cuphead vyšel v roce 2017), ale člověk míní, pánbůh mění.

DLC do hry přidá všechno, co byste od takového přídavku čekali: nové úrovně, nové předměty, novou hratelnou postavu Ms. Chalice, ale vizuální styl naštěstí zachová původní. Těšit se můžeme hlavně na souboje s novými bossy, a pokud ti budou přibližně stejně obtížní jako bossové v původní hře, nechci mít s Delicious Last Course nic společného.

Ještě dnes mě totiž při vzpomínce na Cuphead bolí prsty z toho zběsilého mačkání tlačítek a nekonečného opakování těch nejnáročnějších soubojů. I přes svoji pekelnou obtížnost byl ale původní Cuphead výborné dílo a DLC jménem DLC mu ostudu snad neudělá.

zdroj: Studio MHDR