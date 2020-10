Střílečka Beyond the Wire z první světové války láká do předběžného přístupu

16. 10. 2020 9:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Her z prostředí první světové války je jako šafránu a ani úspěch Battlefieldu 1 na tom mnoho nezměnil. Kromě něj mi na mysli tanou snad jen dvě příbuzné multiplayerové akce Verdun a Tannenberg a kreslená adventura Valiant Hearts, pro další pamětihodné zástupce byste museli sahat hluboko do historie k leteckým simulátorům typu Red Baron.

Tristní situaci by rády napravily společnosti Redstone Interactive a Offworld Industries, které chystají multiplayerovou FPS pro až stovku hráčů s názvem Beyond the Wire. Ta již brzy vstoupí na Steamu do programu předběžného přístupu. Zatímco pro první jmenované studio se jedná o premiéru, Offworld Industries mají na svém kontě populární týmovku Squad.

zdroj: Offworld Industries

Beyond The Wire sází na realistické zpracování konkrétních bitev, jako je Frise, Ansoncourt nebo Zonnebecke. V předběžném přístupu budou nejprve k dispozici armády USA, Německa a Francie, později by měly přibýt i britské jednotky. V průběhu příštího roku budou vývojáři skrz early access sbírat hráčskou zpětnou vazbu a ladit aspekty hratelnosti.

Největší důraz kladou na ztvárnění krvavého chaosu první světové války, pro úspěch bude kromě postřehu a rychlé mušky důležitá i komunikace a taktické rozhodování. Kromě tradičních zbraní hra nabídne i pokročilý systém boje nablízko, do arzenálu se vám dostane také jedovatý plyn.

Předběžný přístup začne ve středu 21. října, zaplatíte za něj necelých 30 eur.