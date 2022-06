Street Fighter 6 nabídne nové režimy i bojovníky

4. 6. 2022 9:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Street Fighter 6 v novém traileru naplno ukazuje, jaká je budoucnost pětatřicet let běžící značky. Capcom se evidentně poučil z chudého a zoufalého launche šest let starého pátého dílu a v novince nás hodlá zahrnout obsahem. Uvidíme, zda bude stát za to.

Trailer ukazuje jednak velmi efektní a plynulé souboje, které vypadají skvěle (Capcom novou hru připravuje v RE Enginu, který poháněl poslední Resident Evily a Devil May Cry 5), jednak nový herní mód World Tour, který má v zásadě nahradit příběhovou kampaň. V otevřeném světě budete se svým avatarem bojovat o slávu v pouličních soubojích – z videa to celé působí jako variace na sérii Yakuza, souboje se ovšem odehrávají v typickém stylu Street Fightera.

Druhá novinka jménem Battle Hub je zaměřená na multiplayer, Capcom ale slibuje, že nepůjde jen o zápasové centrum, nýbrž o místo, kde je pro hráče připravena řada dalších způsobů vyžití. Detaily se patrně dozvíme v průběhu příštích měsíců.

V traileru se představila čtveřice bojovníků. Tři z nich – Ryu, Chun-Li a Luke – jsou už starými známými, i když prodělali výrazný facelift. Nováček Jamie se zaměřuje na nevyzpytatelný bojový styl, který zahrnuje prvky breakdance.

Zajímavou novinkou je implementace komentátorů, kteří zajišťují pocit soutěžení v kompetitivních zápasech bez toho, abyste si museli nechat pochroumat sebevědomí. Capcom najal skutečné komentátory zápasů ve Street Fighteru, systém má kromě přidané atmosféry také pomoci nováčkům v pochopení různých herních prvků.

Street Fighter 6 zatím nemá konkrétní termín vydání, dočkat se ho ale máme až v příštím roce.