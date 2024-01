Stařičké MMO City of Heroes žije! Zachránili ho fanoušci s nevídaným posvěcením vydavatele

9. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

City of Heroes je zaniklé MMO z roku 2004, které vám umožnilo stát se superhrdinou ve městě plném padouchů. Vydavatel NCsoft ho udržoval naživu pomocí 23 bezplatných updatů až do roku 2012, kdy nadobro vypnul servery. Hra ale nezemřela.

V roce 2019 se totiž ukázalo, že po dlouhá léta fungoval jeden tajný server udržovaný fanoušky, kterému unikl zdrojový kód a záhy se začal objevovat jeden fanouškovský server za druhým. Bylo překvapivé, že NCsoft nijak nezakročil a nezačal servery zavírat, jelikož provozovat cizí hru bez jeho svolení s de facto ukradeným zdrojovým kódem není zrovna podle zákona.

Nicméně jde o velmi ojedinělý případ, kdy je vydavatel shovívavý a nechává základnu fanoušků dělat, co se jí zlíbí. A pro původní server, který celou lavinu odstartoval, má situace ještě překvapivější konec. Provozovatelům serveru Homecoming se totiž podařilo získat od NCsoft oficiální licenci na jeho provozování, takže nyní už nemusí řešit právní stránku.

Ostatních serverů se povolení nicméně netýká a tvůrci Homecoming proto doufají, že se celá existující (a teoreticky i budoucí) komunita sejde právě u nich. Nadále platí, že server bude k dispozici zdarma, jen musíte využít nový vlastní launcher, ale zůstane vám účet i postavy.

Provozovatelé serveru budou pokračovat ve vývoji nového obsahu (byť s nespecifikovanými omezeními danými licenční smlouvou), ale nesmějí přímo na hře nic vydělávat. Mohou ale fungovat jako doposud, tedy s pomocí dobrovolných příspěvků od komunity, přičemž tým se rozroste a finanční cíle vzrostou, tak snad se najde i dost platících na to, aby tento splněný sen mohl pokračovat. Více už v oficiálním oznámení.

Je ale potřeba mít stále na paměti, že práva na hru zůstávají v držení NCsoftu, který – když se tak jednou rozhodne – může konečně zavelet k vypnutí serverů a se City of Heroes bude skutečně jednou pro vždy konec. Do té doby ale buďme rádi za to, že i něco tak komplikovaného, jako je MMO, může žít čistě díky oddanosti komunity.