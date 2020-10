Staňte se partyzány. Vyšlo „druhoválečné Shadow Tactics“ Partisans 1941

14. 10. 2020 18:02 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hry typu Commandos, Desperados a Shadow Tactics máme v redakci hodně rádi. Bude to asi tím, že jsou vážně dobré a ve své kombinaci realtimu a stealthu setsakramentsky taktické. A ve všech případech mají zajímavé téma.

Platí to i o čtvrtém do party, který vás zavede do druhé světové války. Partisans 1941 z vás ale neudělá vycvičené vojáky, nýbrž odhodlané občany, kteří se rozhodnou převzít situaci do vlastních rukou a postavit se nepříteli nikoliv čelem, ale vkrást se mu do zad.

Postupně budete rozšiřovat řady odbojářů i zvětšovat svůj tajný tábor kdesi v hlubokých lesích. Jednotlivé členy vybavíte zbraněmi a naučíte je novým dovednostem, pokud tedy přežijí další z mnoha misí, na které je vyšlete. Kradmý přístup je ten správný přístup, ale známe to – někdy se plány prostě zvrtnou.

Můžete nechtěně vlézt do světla pátracích reflektorů, kvůli špatné hygieně vás zavětří hlídací pes nebo jednoduše nakráčíte vojákovi do výhledu. Aby se to nestalo, máte k dispozici zpomalení času, během kterého si můžete vše do detailu naplánovat a zadat svým bojovníků rozkazy, které posléze najednou vykonají a zbaví se hlídky bez vyvolání povyku.

Partisans 1941 z videí působí jako další dobře zpracovaný taktický titul schopný konkurovat v úvodu zmíněným hrám, ale není nad to, si hru vlastnoručně osahat a posoudit, zda se ruští Alter Games trefili do černého, nebo jejich dílo nakonec nemá moc co nabídnout. Hru už teď hledejte na Steamu.