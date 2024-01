Spor o nové logo Remedy se nakonec s právníky Take-Two vyřešil přátelsky

Internetem začaly nedávno kolovat obavy, když Take-Two Interactive vznesla námitky proti ochranným známkám Remedy Entertainment pro dva nové návrhy loga, jak původně informoval server RespawnFirst. Námitka podaná u britského úřadu pro duševní vlastnictví naznačovala potenciální „pravděpodobnost záměny“ mezi logy Remedy a Rockstaru.

Ochranné známky, které si společnost Remedy zaregistrovala až 11. května 2023, se staly předmětem sporu už v dubnu 2023, což byl také měsíc firma oficiálně odhalila své nové logo - aniž by ho tehdy měla zaregistrované.

Zástupci firmy však od té doby upřesnili, že problém byl se společností Take-Two vyřešen hladce a přátelsky, a to už koncem roku 2023. Remedy ujišťuje, že úvodní podání stížnosti byla pouhá právní formalita, kdy se týmy z obou firem bavily a všechno hned vyřešily, uvádí herní novinář Stephen Totilo.

V praxi to tak nejspíš vypadá na nějakého příliš aktivního právníka Take-Two, který si všiml nového „podobného“ loga Remedy a automaticky zahájil právní kroky k ochraně značky. Ve výsledku se ale naštěstí nic nestalo a moloch v podobě Take-Two nebude nutit Remedy ke změně loga. Firmy navíc i nadále spolupracují na remacích prvních dvou dílů Maxe Payna.

UPDATE: A Remedy rep tells me: "There is nothing to see here – this was a discussion between our teams that was resolved entirely and amicably late last year."



"The legal filing was simply an initial formality, and Remedy and Take-Two continue to work together in partnership." https://t.co/j1NgQCkE15