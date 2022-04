Remedy oznamuje remaky prvních dvou Max Payneů financované Rockstarem

7. 4. 2022 10:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Remedy Entertainment zničehonic oznamuje započetí prací na remacích legendárních akčních her z počátku 21. století – Max Payne a Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Stalo se tak poté, co se tvůrci původních her dohodli s vlastníkem práv, tedy vydavatelem Rockstar Games.

„Byli jsme nadšeni, když nás naši dlouholetí přátelé ze společnosti Remedy oslovili, zda bychom nechtěli předělat původní hry série Max Payne,“ řekl Sam Houser, zakladatel společnosti Rockstar Games. „Jsme velkými fanoušky práce, kterou tým Remedy v průběhu let vykonal, a nemůžeme se dočkat, až si tyto nové verze zahrajeme.“

Obě společnosti se shodli na tom, že výsledkem nového vývoje bude jeden produkt obsahující obě hry, které budou vyvinuté s pomocí interního Northlight Enginu. Na něm běží i Control, dosud poslední vydaná hra od Remedy, takže by remakovaný Max Payne mohl být vážně pěknou hrou.

Vývoj bude financovat Rockstar, a to částkou, která bude srovnatelná s typickou cenou vývoje tříáčkové produkce studia Remedy. Kolekce remaků pak vyjde na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S ve vzdálenější budoucnosti, vzhledem k tomu, že se na ní teprve začíná pracovat a že zjevně půjde o tvorbu her pěkně od podlahy, žádné prosté vylepšení textur a nasvícení, jako tomu bývá u remasterů.

Tisková zpráva ve svém závěru specifikuje právo studia Remedy na finanční odměnu z prodejů remaků. To vejde v platnost teprve tehdy, až se Rockstaru zaplatí celý vývoj, marketing a náklady na vydání a distribuci produktu.

První Max Payne ohromil svět v roce 2001 svou akcí, příběhem, obecně temnou atmosférou a neodmyslitelným bullet timem. Neméně skvělá dvojka dorazila o dva roky později, ale ještě před jejím vydáním Remedy prodalo práva na značku Rockstaru, respektive mateřské společnosti Take-Two, za 225 milionů korun (v penězích a akciích). První dva díly prodaly k roku 2011 na 7,5 milionu kopií.

Rockstar až v roce 2012 využil licence k vydání třetího a dosud posledního, zcela jinak laděného, stále však skvělého dílu Max Payne 3, na němž se Remedy podílelo pouze formou konzultace v závěrečné fázi vývoje. A já se ptám, dočkáme se časem i remasteru trojky (na remake je přeci jen brzy)? A svítá tímto krokem zároveň naděje, že by se v Remedy pustili i do regulérní čtyřky?