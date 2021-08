Studio Remedy slaví 26. narozeniny, produkce příští AAA hry právě začala

Finské studio Remedy dnes slaví 26 let od svého založení a ve své domovině je druhé nejstarší, hned po Housemarque. Není to ale jediný důvod, proč o autorech slavného Maxe Payna, Alana Wakea či zatím posledního Controlu hovořit.

Remedy se totiž na svém oficiálním webu podělili o zásadní informaci - jejich příští AAA titul vstoupil do plné produkce. V loňském roce jsme se dozvěděli, že tuto hru bude financovat Epic, a ačkoli žádné bližší informace zatím nemáme, vyrojila se celá řada spekulací o možném návratu útrapami zkoušeného spisovatele Alana Wakea.

