Spolutvůrce Halo Marcus Lehto dělá na střílečkách pod EA

Marcus Lehto je považován za jednoho z otců zakladatelů série Halo: Stál u zrodu jejího prvního dílu z roku 2001, který 15. listopadu oslaví své dvacáté narozeniny.

Stejný vývojář na sebe poměrně nedávno zkusil upozornit novým studiem V1 Interactive pod záštitou Private Division, konkrétně hrou Disintegration, která míchala prvky realtimových strategií se střílečkami v multiplayerovém prostředí.

Disintegration se ale nesetkala s kladným přijetím a prakticky od samého začátku ji nikdo nehrál. Servery zely prázdnotou a provozovat takovou hru rychle přestalo dávat smysl. Nedošlo jen k ukončení samotné hry, ale i zavření celého studia.

Pro Lehta to ale má šťastný konec. I přes tento nezdar se mu podařilo sehnat práci ve společnosti Electronic Arts. Dostal tam za úkol vybudovat nové studio v Seattlu, které se zaměří na hry z pohledu první osoby. Vzhledem k jeho zkušenostem si můžeme domyslet, že půjde spíš o akční střílečky než o poklidné walking simulátory…

Marcus Lehto zaujal pozici herního režiséra nového projektu, o kterém toho teď bohužel moc nevíme. Vlastně vůbec nic. Musíme si počkat, až nám EA s Lehtem budou moct prozradit víc. A můžeme jen doufat, že to dopadne líp než Disintegration.

Hey everyone, I’m very excited to announce that I’ve joined @EA as a Game Director, building a new studio in the Seattle area working on first-person games. I can’t wait to share more about what we’re creating! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW