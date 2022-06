Spojená kampaň Total War: Warhammeru se blíží. Podívejte se sami

2. 6. 2022 12:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Trilogie Total War: Warhammer je složena ze strategických her, které jsou samy o sobě vynikající, ale dohromady jim to jde ještě líp. Vývojáři ze studia Creative Assembly je totiž postupně propojují do jednoho obrovského ekosystému – jedničku a dvojku jsme si mohli najednou užít v kampani jménem Mortal Empires, trojka se přidá v chystaném režimu Immortal Empires.

Právě ten se nyní pochlubil novým trailerem, který si můžete prohlédnout výše. Všichni se tam bijí se všemi, rasy a národy napříč světem fantasy Warhammeru si navzájem nic nedarují a experimentování se meze nekladou.

Na konci traileru navíc najdete pozvánku do otevřené bety, která je ještě bohužel nějakou tu chvilku vzdálená – měli bychom se jí dočkat ve třetím čtvrtletí letošního roku. Do té doby můžete hrát buď Mortal Empires, jeden z nejlepších způsobů, jak si užít sérii Total War, nebo samotný Warhammer III, který se taktéž povedl. Anebo si prostě vyberte podle našeho žebříčku Total Warů od nejhoršího po nejlepší.

zdroj: Vlastní