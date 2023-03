Spekulace: Suicide Squad čeká další odklad

Sony s velkou pompou vyčlenila v únorovém State of Play rovnou čtvrt hodiny pro nadcházející městskou kooperaci Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady v ní ale bohužel ukázali naprosto nezajímavou akci, oznámili, že hra bude vyžadovat neustálé připojení k internetu, bude mít battle pass a další lahůdky spojené s konceptem hry coby služby.

Místo hutného pokračování ve stylu série Batman Arkham se tak na nás valí něco, co spíše připomíná cynickou snahu vytvořit produkt s nudnou hratelností, repetitivním obsahem a záštitou slavné značky. Zkrátka něco na způsob nedávno zaříznutých Marvel's Avengers, které od neúspěchu nezachránil ani štít silných superhrdinů.

For what it's worth, a delay like this is mainly for polish, not to overhaul the core gameplay that caused the backlash. Suicide Squad started off as a Game as a Service and will remain one short of a complete reboot, which would require a much longer delay