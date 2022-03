Suicide Squad: Kill the Justice League se opozdí, vyjde až příští rok

Studio Rocksteady Games vydalo poslední díl Batmanovy arkhamské trilogie před bezmála sedmi lety a od té doby z něj nic dalšího nevypadlo. Po dlouhých spekulacích, do čeho se pustí příště a zda tentokrát přinesou na obrazovky toho či onoho hrdinu, jsme se předloni konečně dočkali oficiálního odhalení Suicide Squad: Kill The Justice League.

Týmová akce s partičkou antihrdinů v hlavní roli měla vyjít už letos, bohužel jsme se včera dozvěděli, že v Rocksteady nestíhají. Kreativní ředitel a jeden ze zakladatelů studia Sefton Hill se Twitteru podělil o náročné rozhodnutí odložit Suicide Squad až na příští jaro. Konkrétní důvody nezmiňuje, ale dá se očekávat, že půjde o ty obvyklé. Vývojáři zkrátka potřebují víc času na to, aby hru dodali v co nejlepší podobě.

We've made the difficult decision to delay Suicide Squad: Kill The Justice League to Spring 2023. I know a delay is frustrating but that time is going into making the best game we can. I look forward to bringing the chaos to Metropolis together. Thanks for your patience. pic.twitter.com/VOSwTM6Zak