Sebevražedný oddíl jde po krku Lize spravedlnosti. Městská týmovka vyjde v květnu

24. 2. 2023 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Co bude lidstvo dělat, když se nejmocnější hrdinové světa obrátí proti němu? No přece povolá postradatelné superzločince! Únorový State of Play ukázal novou nálož záběrů z hraní s komentáři vývojářů k chystané kooperativní městské akci Suicide Squad: Kill the Justice League.

Další příspěvek do arkhamské ságy od studia Rocksteady nás tentokrát místo do Gothamu zavede do Metropolis. Temné a špinavé uličky vystřídají rozlehlá náměstí, čisté moderní hyperstavby a nepřehlédnutelné pomníky hrdinů Ligy spravedlnosti, kteří obyvatele megapole spasili před nejednou hrozbou.

Jenže tentokrát jsou z hrdinů padouši a záchrana světa leží na ramenou nepravděpodobného týmu kriminálníků a vrahů - titulního Sebevražedného oddílu. Ligu spravedlnosti posedl a ovládl prohnaný Brainiac a plní si skrz ni své dobyvačné choutky. Jak se můžete dozvědět z traileru výše, kde Wonder Woman vyslýchá ovládnutého Flashe, jediný způsob, jak zastavit Brainiaca, je jednoduchý a přímočarý: Musíte zabít Ligu spravedlnosti.

V Suicide Squad se hráči chopí ovládání jednoho ze čtyř antihrdinů - Harley Quinn, King Sharka, Deadshota nebo Kapitána Bumeranga. Každý z nich bude mít jiné schopnosti a jiný způsob pohybu po Metropolis. Deadshot bude například spoléhat na svůj jetpack, zatímco Harley plánuje po městě svištět kombinací akrobatického parkouru, houpání na laně a dalších gymnastických veletočů.

zdroj: Youtube / DC

Akce působí dynamicky, byť v ní vidím jistou generičnost a možná přílišné soustředění na palné zbraně. Tím ale červené vlajky, které neuniknou pozornějšímu oku při podrobnějším zkoumání traileru a doprovodného komentáře vývojářů, nekončí. Při hraní Suicide Squad: Kill the Justice League budete totiž muset být vždycky online, i když hodláte hrát sólo, a půjde o čistokrevnou hru coby službu.

A je to právě tady, kdy se ozývá můj vnitřní cynik a začíná být ohledně kvality Suicide Squad skeptický. Hra bude například pracovat s takzvaným skóre výbavy, které bude odvislé od úrovně nalezené kořisti a vybavení, což evokuje nejen nedávné Gotham Knights, ale i spoustu dalších zástupců žánru. Samozřejmě nebude chybět přehršel kostýmů, skinů a kategorií zbraní, přičemž některé z nich půjde odemknout prostřednictvím battle passu. Jestli ve hře budou nejen kosmetické mikrotransakce, zatím není jasné, ale asi bych na jejich absenci výplatu nevsadil.

Každá z misí je navržená pro kooperaci až čtyř hráčů. V jednom můžete libovolně přepínát mezi čtyřmi hratelnými postavami, zatímco ostatní bude ovládat umělá inteligence. Jakožto fanouška DC mě příběh a postavy velmi lákají, ale nemůžu si pomoci, abych v Suicide Squad neviděl vykalkulovaný produkt marketingových týmů. Kterými AAA hry sice jsou z principu, ale na příkladu Marvel's Avengers si můžeme snadno ilustrovat, proč slavná superhrdinská značka ani model hry jako služby nezaračuje automatický úspěch, když chybí kvalitní obsah.

zdroj: Rocksteady

Přitom je potřeba brát s rezervou onu vývojáři slibovanou podporu do budoucna, k níž mají patřit nové postavy, mise a vybavení. Hřbitovy her jako služeb jsou plné náhrobků titulů, které podobné přísliby porušily a byly nemilosrdně zaříznuty, protože zkrátka hned zkraje nevydělávaly tolik, kolik si management představoval. Vzpomínáte vedle Avengers třeba na Anthem nebo na Babylon's Fall? Třeba se ale pletu (a doufám v to!) a Rocksteady ukáže, jak má taková moderní hra jako služba vypadat.

Suicide Squad: Kill the Justice League vyjde na PC a konzole současné generace 26. května.