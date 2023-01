Suicide Squad: Kill the Justice League bude mít battle pass

Do světa komiksového vydavatelství DC se budeme moct letos v květnu vydat v rámci kooperativní akce Suicide Squad: Kill the Justice League od studia Rocksteady, které stojí mimo jiné i za sérií Arkham. O multiplayerové povaze titulu víme už nějakou dobu, čerstvě uniklý obrázek z diskuzní platformy 4chan nicméně leccos napovídá i o chystané monetizaci.

Úvodní obrazovka ukazuje čtveřici hlavních hrdinů společně s dvěma typy jejich úrovní. Zároveň jasně ilustruje prvky live service, kdy si hráči budou moci upravovat své loadouty a talenty. Na obrázku rovněž můžeme vidět záložku s názvem battle pass, stejně jako herní obchod a ikonky symbolizující rovnou šest různých herních měn. Což dohromady indikuje přítomnost mikrotransakcí a tedy něčeho, co fanoušky rozhodně příliš netěší.

K autenticitě obrázku se posléze stihli pro web VGC vyjádřit i samotní vývojáři, kteří jeho pravost potvrdili. Zároveň ale uklidňují, že si v rámci battle passu budete odemykat pouze kosmetické doplňky. K tomu minimálně čtyři ze šesti zobrazených zdrojů mají být spojené přímo s danými postavami, které si za ně lze vylepšovat v rámci jejich unikátních stromů dovedností. Tak snad to ve výsledku nebude něco, co při hraní bude otravovat.

First look at the Suicide Squad game menu. Mentions Battle Pass, Loadout, Missions based structure. #Batman #SuicideSquad pic.twitter.com/t3vmHmjQ8k