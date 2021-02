Spekulace potvrzeny. Star Wars: Republic Commando se vrací

25. 2. 2021 10:32 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ve dva týdny starém článku jste se mohli dočíst, že jistý dataminer odhalil potenciální port taktické střílečky Star Wars: Republic Commando na Switch. Studio Aspyr tyhle spekulace včera potvrdilo oficiálním oznámením, které slibuje vydání hry z PC a Xboxu z roku 2005 na nových platformách, konkrétně PlayStationu 4 a Switchi. Datum je stanovené na 6. dubna 2021 a hra vás vyjde na 14,99 dolarů.

Marketingová specialistka Aspyru Mallie Rust v příspěvku na blogu PlayStation píše, že studio respektuje klasiku, ale zároveň se tým neubránil některým moderním vylepšením. Star Wars: Republic Commando ovšem není remasterem v pravém smyslu slova, změny se mají týkat primárně ovládání, aby se pohodlně hrálo i na dnešních gamepadech. Do verze pro PlayStation 4 se zpětnou kompatibilitou pro PlayStation 5 přibudou také trofeje.

Republic Commando patří do dekanonizovaného rozšířeného univerza Hvězdných válek, kde se ujímáte role elitního klona RC-1338 a velíte své speciální jednotce Delta, které v singleplayerové kampani během klonových válek musíte udílet rozkazy a zároveň jít příkladem. Střílečka ve své době nabízela i multiplayer, ten ale v portech bude chybět.

Pro Aspyr, který nedávno odkoupila Embracer Group, to není premiéra se značkou Star Wars. Stojí kupříkladu za porty Knights of the Old Republic na mobily a Mac, loni pak na PlayStation 4 a Switch dostal Jedi Knight: Jedi Academy či závodní Racer.

Před časem se spekulovalo o tom, že Aspyr pracuje na své vlastní hře z univerza Hvězdných válek, přičemž nemělo jít o nic jiného než o remake či úplný restart série KOTOR. Do vývoje mělo studio nasypat 1,5 miliardy korun. A možná je to pravda, protože je prakticky jisté, že tím tajemným projektem není port Republic Commanda. Kdyby šlo o předělávku na jiný engine s novou grafikou, tak by částka možná odpovídala, ale takhle? Naděje na nové Knights of the Old Republic zkrátka ještě určitě nezahazujte.