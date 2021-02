Studio Aspyr podle všeho chystá Star Wars: Republic Commando pro Switch

V roce 2005 vyšla hra Star Wars: Republic Commando. Šlo o taktickou střílečku zasazenou do období Klonových válek, v níž jste v pozici klonového vojáka veleli vlastní jednotce. Z naší dobové recenze si odnesla devítku s následujícím verdiktem:

„Možnost pro stvoření perfektního kooperativního multiplayeru sice zůstala nenaplněna, ale i tak představuje Republic Commando velmi kvalitní týmovou střílečku, která pádí dostihovým tempem a adrenalin žene hráči do žil pěkně pod tlakem. Xboxové Halo 2 je sice možná lepší, ale to zatím může být PCčkářům upřímně jedno.“

Teď se zdá, že tato hra míří (minimálně) na Nintendo Switch. Zjistil to dataminer NWPlayer123, který se prohraboval servery obchodu Switche. U karty hry připravené na vydání je uvedené studio Aspyr, které asi neuniklo vaší pozornosti. To tohoto studia se týkají spekulace o novém KOTORu, potenciální vlajkové lodi skupiny Embracer Group.

Star Wars: Republic Commando for Nintendo Switch has been leaked, just got an update

from @/AspyrMedia pic.twitter.com/FaG30syVKs